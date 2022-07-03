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İstanbul Havalimanı'nda fiyatlar uçuyor! Su 31 TL, sandviç 100 TL, Pizza 530 TL

İstanbul Havalimanı'nda fiyatlar uçuyor! Su 31 TL, sandviç 100 TL, Pizza 530 TL

İSTANBUL Havalimanı’ndaki yiyecek ve içecek fiyatları dudak uçuklattı. Pet şişe su 31 TL’ye, sandviç 110 TL’ye, pizza 540 tL'ye satılıyor. Yolcular sosyal medyada isyan etti.

İstanbul Havalimanı'nda fiyatlar uçuyor! Su 31 TL, sandviç 100 TL, Pizza 530 TL

İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek içecek fiyatları bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı havalimanındaki yiyecek içeceklerden bazılarının fiyatlarını paylaştı.

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İstanbul Havalimanı'nda fiyatlar uçuyor! Su 31 TL, sandviç 100 TL, Pizza 530 TL

Yerli yolcunun yanına yaklaşamadığı yiyecek içecek fiyatlarına ilişkin yurtdışında yaşayan yolcular bile fiyatların yüksek olduğu değerlendirmesini yaptı.

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İstanbul Havalimanı'nda fiyatlar uçuyor! Su 31 TL, sandviç 100 TL, Pizza 530 TL

Market fiyatının 8.4 katı

Paylaşılan bir fotoğrafta markette 7.5 TL'ye satılan kutu meşrubatın 63 TL'ye satıldığı görüldü.

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İstanbul Havalimanı'nda fiyatlar uçuyor! Su 31 TL, sandviç 100 TL, Pizza 530 TL

Yarım litre pet su yaklaşık 25 TL olan benzinden 6 lira fazla fiyatla 31 TL'ye satılıyor. 

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