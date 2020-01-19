İstanbul Havalimanı'na gidecek olan metronun ilk kaynağını Erdoğan yaptı
Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gidecek olan metronun ilk ray kaynağını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.
Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na ulaşım kolaylaşıyor. Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gidecek metro, Türkiye'nin en hızlı metrosu olma unvanını ele geçirecek.
16
Saate 120 kilometre hızla gidecek metronun ilk ray kaynağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı durakları;
1. Gayrettepe
2. Kağıthane
3. Hasdal
4. Kemerburgaz
5. Göktürk
6. İhsaniye
7. İstanbul Havalimanı 1
8. İstanbul Havalimanı 2
9. İstanbul Havalimanı 3
26
36
46