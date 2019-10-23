İstanbul Hanımefendisi rekor fiyata alıcı buldu

2019'un en pahalı eseri

Sanat galerisinin basın sözcüsü Doris Krumpl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osman Hamdi Bey'in tablosunun '2019'da satılan en pahalı eser' olduğunu vurgulayarak, çeşitli komisyon ve vergi bedelleriyle tablonun 1 milyon 770 bin 300 avroya (yaklaşık 11 milyon 506 bin lira) mal olduğu bilgisini paylaştı. Krumpl, 19. yüzyıla ait eserin ressamın seçkin tablolarından biri olduğunun altını çizerek, tablonun, bulunduğu kategoride en yüksel bedelle satıldığını kaydetti.