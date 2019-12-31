İstanbul Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı
İSTANBUL'da 2012 yılında başlatılan Deniz Taksi projesi hüsranla sonuçlandı. Haliç kıyısına çekilen tekneler çürümeye terk edilirken alacaklılar muhatap bulamıyor. Haliç'te bekleyen tekneler havadan fotoğraflandı.
İSTANBUL'da denizden kolay ulaşım sağlamak için deniz taksilerin işletme hakkı 2011'de İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Tic. AŞ tarafından Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme AŞ'ye verildi.
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Edinilen bilgiye göre, şirket devir teslim protokolü kapsamında Boğaz ve Adalar hattında tek yetkili firma olarak yolcu taşımaya başladı.
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2012 yılında şirket 2 milyon 400 bin euro karşılığında Fadıl Akgündüz'e devroldu.
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O dönem Akgündüz, Deniz Taksi'nin adını da Capsea olarak değiştirdi.
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