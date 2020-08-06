İstanbul Haliç'te ceset alarmı! Temizlik yapan ekipler buldu
İSTANBUL Haliç'te bir kişinin cansız bedeni, temizlik yapan ekipler tarafından bulundu. Üzerinde arama yapılan cesedin İdris Nebi Parlak (54)'a ait olduğu belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ekipleri Haliç'te deniz yüzeyinde temizlik yaparken saat 08.00 sıralarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.
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Durumun polise bildirilmesiyle kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi, su üzerindeki cesedi tekneye alarak Hasköy sahiline çıkardı.
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Cesedin üzerinden İdris Nebi Parlak (54) 'a ait kimlik çıktı. Ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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