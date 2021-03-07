İstanbul Güngören'de dehşet anları! Yürekler ağızlara geldi bu halde kurtardılar...

İstanbul Güngören Gündoğdu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, giriş katta tek başına yaşayan ve aklı dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Çetin Özkan'ın kaldığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.