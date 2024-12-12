İstanbul Güngören'de bir bina yıkım sırasında çöktü!

Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.