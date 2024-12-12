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İstanbul Güngören'de bir bina yıkım sırasında çöktü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul Güngören'de bir bina yıkım sırasında çöktü!

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğindeki 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.

İstanbul Güngören'de bir bina yıkım sırasında çöktü!

Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan, 3 katı iş merkezi, 3 katı da konut olarak kullanılan 6 katlı binada, çalışmalar sırasında çökme meydana geldi.

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İstanbul Güngören'de bir bina yıkım sırasında çöktü!

Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı. 

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İstanbul Güngören'de bir bina yıkım sırasında çöktü!

Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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İstanbul Güngören'de bir bina yıkım sırasında çöktü!
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