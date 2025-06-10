İstanbul gözden düştü! Yabancıların konutta gözde şehirleri değişti

Yabancılara yapılan konut satışları ise genel satışlardaki artışın aksine düşüş gösterdi. 2024’ün ilk dört ayında yabancılara 6 bin 957 konut satılırken, bu sayı 2025’te yüzde 13,5 azalışla 6 bin 18’e geriledi. Yabancıların en çok ilgi gösterdiği İstanbul, Antalya ve Mersin gibi şehirlerde konut satışı da azaldı. İstanbul’da yabancılara satılan konut sayısı yüzde 5,9 azalarak 2 bin 314’e, Antalya’da ise yüzde 20,7’lik düşüşle 1965’e geriledi. Mersin’de yabancıya konut satışı yüzde 29,8 azalış gösterdi.