İstanbul gözden düştü! Yabancıların konutta gözde şehirleri değişti
Türkiye'de konut satışları 2025'in ilk dört ayında artarken, İstanbul yabancıların gözünden düştü. Yabancılar İstanbul, Antalya ve Mersin yerine başka 3 şehirden konut almayı tercih ediyor.
Türkiye genelinde konut satışları 2025’in ilk dört ayında geçen yıla göre artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden Anadolu Ajansı’nın yaptığı derlemeye göre, Ocak-Nisan 2025 döneminde 454 bin 145 konut satıldı. Bu rakam, 2024’ün aynı döneminde 355 bin 173 olarak kaydedilmişti. Böylece konut satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,9 oranında arttı.
Yabancılara yapılan konut satışları ise genel satışlardaki artışın aksine düşüş gösterdi. 2024’ün ilk dört ayında yabancılara 6 bin 957 konut satılırken, bu sayı 2025’te yüzde 13,5 azalışla 6 bin 18’e geriledi. Yabancıların en çok ilgi gösterdiği İstanbul, Antalya ve Mersin gibi şehirlerde konut satışı da azaldı. İstanbul’da yabancılara satılan konut sayısı yüzde 5,9 azalarak 2 bin 314’e, Antalya’da ise yüzde 20,7’lik düşüşle 1965’e geriledi. Mersin’de yabancıya konut satışı yüzde 29,8 azalış gösterdi.
Yabancıların gözde şehirleri değişti
Ankara, İzmir ve Sakarya gibi illerde ise yabancıların ilgisi görülüyor. Ankara’da satışlar yüzde 12,9, İzmir’de yüzde 16 ve Sakarya’da yüzde 20,7 oranında arttı. Bu gelişmeler, yabancıların artık büyük metropollerden daha farklı illere yöneldiğini gösteriyor.
Yabancıya konut satışlarındaki gerilemenin birkaç temel faktöre dayandığının altını çizen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İl Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar, “Küresel ölçekte yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon, yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oluyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da yabancı yatırımcıların satın alma kararlarını etkiliyor; çünkü öngörülebilirlik, özellikle gayrimenkul gibi büyük yatırım kalemlerinde büyük önem taşıyor” dedi.