İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Uygulaması"

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Uygulaması"

İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Uygulamalara polis helikopteri ve hassas burunlu köpekler de destek verdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" - Sayfa 1

 İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı

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İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" - Sayfa 2

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen 8'nci Yeditepe Huzur Uygulaması bu akşam yapıldı

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İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" - Sayfa 3

Denetimlere özel harekât polisleri, yunus ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri eşlik etti

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İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" - Sayfa 4

 Şüpheli görülen araçlar didik didik arandı. Araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı

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