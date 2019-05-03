İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da bir şahıs, kız kardeşini ve onun yanındaki bir erkeği silahla ateş ederek yaraladı. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, kocası hapishanede olan M.Ö.’yü ve onun yanındaki M.K.’yi cadde üzerinde kadının abisi H.Ö. gördü.
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Bunun üzerine silahını çeken H.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle kız kardeşi M.Ö.’ye ve onun yanındaki M.K.’ye ateş etti.
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Edilen ateşle yaralanan kadın ve erkeğe ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.
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