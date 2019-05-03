İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı - Sayfa 1

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da bir şahıs, kız kardeşini ve onun yanındaki bir erkeği silahla ateş ederek yaraladı. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı - Sayfa 2

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, kocası hapishanede olan M.Ö.’yü ve onun yanındaki M.K.’yi cadde üzerinde kadının abisi H.Ö. gördü.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı - Sayfa 3

Bunun üzerine silahını çeken H.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle kız kardeşi M.Ö.’ye ve onun yanındaki M.K.’ye ateş etti.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı - Sayfa 4

Edilen ateşle yaralanan kadın ve erkeğe ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.

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