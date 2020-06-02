İstanbul Galata Köprüsü'nde maskeler de oltalar da hazır
Koronavirüs önlemleri kapsamında sahil şeritlerinin yasaklanması İstanbul'da en çok Galata Köprüsü'ndeki amatör balıkçıları etkiledi. Normalleşme adımları ile birlikte yeniden balık tutmaya başlayan balıkçılar, sabahın erken saatlerinde oltalarını attılar. Balık tutan bir vatandaş, "Alacağın, vereceğin varsa unutuyorsun hepsini" dedi.
İSTANBUL'Da olta balıkçılarının vazgeçilmez noktalarından Galata Köprüsü, sahil ve köprülerde balık tutma yasağının sona ermesinin ardından eski günlerine geri döndü.
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Amatör balıkçılar, köprüye akın etti.
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Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan olta balıkçıları özledikleri günlere geri dönmenin tadını çıkardı.
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Sabahın erken saatlerinde balık tutmak için köprüye gelen vatandaşlar, kovalarını balıkla doldurdu.
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