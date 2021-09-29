İstanbul Filarmoni Derneği’ndeki taciz! Dilacan Özçelik'ten Başkan'ın yalanlamasına yalanlama

Dilacan Özçelik'in iddialarına iki gün sonra sosyal medya hesabından yanıt veren Atilla Tuna, şunları söyledi: "Dilacan Özçelik derneğimizde sekreter olarak işe başlamış, derneğin yedi yıldır yayınlanmayan dergisinin yeniden yayınına karar verildiğinde, kendisi derginin editörlüğünü üstlenmeyi istemiştir. Kendisinin henüz fakülte 4. sınıfında olması ve bu işin için bu haliyle yetersiz olması göz önünde bulundurularak iddiasının aksine editörlük görevine getirilmemiştir.