İstanbul Filarmoni Derneği’ndeki taciz! Dilacan Özçelik'ten Başkan'ın yalanlamasına yalanlama
İSTANBUL Filarmoni Derneği’nin yeni çıkacak müzik dergisi için editör olarak işe başlayan Dilacan Özçelik, Dernek Başkanı Atilla Tuna tarafından taciz edildiğini iddia etti. Başkan Tuna, iddiayı yalanlayıp dava açacağını açıkladı. Özçelik anında cevap verdi: "Basit yalanlarla yaşadığım mağduriyet A.T. ve taraflarınca devam ettirilmektedir."
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik, İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine maruz kaldığını iddia etti. İstanbul Filarmoni Derneği’nin yeni çıkacak müzik dergisi için editör olarak işe başlayan Dilacan Özçelik, Tuna’nın kendisine, çalışabilmesi için tamamen ona teslim olması, özel hayatını rapor etmesi ve adet döngüsünü bildirmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü.
İşten ayrılan Dilacan Özçelik, Atilla Tuna hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan şikâyetçi oldu. Dilacan Özçelik'in iddialarının ardından İstanbul Flarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan, Sezai Kocabıyık ve Sinan Erşahin de istifa kararı aldıklarını duyurdu.
Atilla Tuna 'yalan' deyip dava açacağını duyurdu
Atilla Tuna, iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dilacan Özçelik ile hukuki platformun her alanında mücadele edileceğini duyurur ve bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 27.09.2021 tarihi itibariyle suç duyurusunda bulunulduğunu da ifade etmek isterim" dedi.
Dilacan Özçelik'in iddialarına iki gün sonra sosyal medya hesabından yanıt veren Atilla Tuna, şunları söyledi: "Dilacan Özçelik derneğimizde sekreter olarak işe başlamış, derneğin yedi yıldır yayınlanmayan dergisinin yeniden yayınına karar verildiğinde, kendisi derginin editörlüğünü üstlenmeyi istemiştir. Kendisinin henüz fakülte 4. sınıfında olması ve bu işin için bu haliyle yetersiz olması göz önünde bulundurularak iddiasının aksine editörlük görevine getirilmemiştir.