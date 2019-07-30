İstanbul Fatih'te tartıştıkları Özbek genci öldüren şahıslar yakalandı

İSTANBUL Fatih sahilinde 28 Temmuz Pazar günü sabah saat 06.20 sıralarında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla sahilde alkol alan Özbekistan uyruklu Nazımjon Zıyoev (24), yanlarına gelen kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı.