İstanbul Fatih'te pide salonunda yangın! İçerde uyuyan 6 kişiden 4'ü ağır yaralandı
Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katındaki pideci dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih’teki Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, pideci dükkanında uyuyan 6 kişiden 4'ü ağır yaralandı. Bu kişilerin kim oldukları ve neden pideci dükkanında uyudukları araştırılıyor.
Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi’ndeki pide üretimi yapılan iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde uyuyan 6 kişiyi de dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 6 yaralıdan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.