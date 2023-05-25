İstanbul Fatih'te pide salonunda yangın! İçerde uyuyan 6 kişiden 4'ü ağır yaralandı

İstanbul Fatih’teki Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, pideci dükkanında uyuyan 6 kişiden 4'ü ağır yaralandı. Bu kişilerin kim oldukları ve neden pideci dükkanında uyudukları araştırılıyor.