İstanbul Fatih'te koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı
İSTANBUL'un Fatih ilçesi Millet Caddesi kaldırımlarında koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı. Oldukça kalabalık olan caddede yürüyen vatandaşlardan bazılarının maske bile takmadığı görüldü.
Koronavirüs salgını ile mücadele döneminde en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak.
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Ancak İstanbul'da havanın güzelliğini de fırsat bilenler Fatih Millet Caddesi'ne çıktı.
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Oldukça kalabalık olan caddenin kaldırımlarında yürüyenler güvenli mesafeyi hiçe saydığı, hatta bazılarının maske bile takmadığı görüldü.
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Bazı çiftlerin kol kola yürümesi de dikkat çekti.
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