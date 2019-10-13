İstanbul Fatih'te kendini marketin tuvaletine kilitleyen kişi polise zor anlar yaşattı

İSTANBUL Fatih İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi Rağbet Sokak'ta meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi elinde bulunan cam parçasıyla, "Beni öldürecekler" diye bağırarak bir lokantaya girdi.