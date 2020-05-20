İstanbul Fatih'te kayıp ilanı verilen kişinin cesedi denizden çıktı
İSTANBUL Fatih'te 12 Mayıs'ta hakkında kayıp ilanı verilen Ahmet A.'nın cesedi Çatladıkapı sahilinden çıkarıldı. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
İSTANBUL Fatih Çatladıkapı sahili denizinde hareketsiz duran birinin olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sahil Güvenlik botu tarafından denizden alınan kişi kıyıya çıkarıldı.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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