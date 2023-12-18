İstanbul Eyüp'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü
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İSTANBUL Eyüpsultan'da TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre birden çok yaralının olduğu öğrenilen kaza bölgesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde Volkan Metro Turizm'e ait 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.
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Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Kazada muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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