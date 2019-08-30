İstanbul Eyüpsultan'da aracına binmeye çalışan kişiye otomobil çarptı
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Eyüpsultan'da park halindeki aracına binmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yere düşen kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İSTANBUL'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy'de meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ali Şengül evinden çıkarak cadde üzerinde park halinde olan aracının yanında geldi.
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Aracına binmek üzereyken cadde de hızla ilerleyen bir otomobil, Şengül'e çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle Şengül havaya fırlayarak yere düştü.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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