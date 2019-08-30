İstanbul Eyüpsultan'da aracına binmeye çalışan kişiye otomobil çarptı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Eyüpsultan'da aracına binmeye çalışan kişiye otomobil çarptı

İSTANBUL Eyüpsultan'da park halindeki aracına binmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yere düşen kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da aracına binmeye çalışan kişiye otomobil çarptı - Sayfa 1

İSTANBUL'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy'de meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ali Şengül evinden çıkarak cadde üzerinde park halinde olan aracının yanında geldi.

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İstanbul Eyüpsultan'da aracına binmeye çalışan kişiye otomobil çarptı - Sayfa 2

Aracına binmek üzereyken cadde de hızla ilerleyen bir otomobil, Şengül'e çarptı.

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İstanbul Eyüpsultan'da aracına binmeye çalışan kişiye otomobil çarptı - Sayfa 3

Çarpmanın etkisiyle Şengül havaya fırlayarak yere düştü.

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İstanbul Eyüpsultan'da aracına binmeye çalışan kişiye otomobil çarptı - Sayfa 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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