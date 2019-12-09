İstanbul Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı
İSTANBUL Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kız H.A'yı taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T., lise öğrencileri tarafından darp edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.
İSTANBUL Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda meydana gelen olayda; iddiaya göre, 19 yaşındaki H.A. adlı zihinsel engelli genç kız bankta oturduğu sırada, yanına gelen 52 yaşındaki G.T. tarafından taciz edildi.
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Genç kızın elle taciz edildiğini gören lise öğrencileri, G.T.'yi darp etmeye başladı.
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Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri, G.T.'yi lise öğrencilerinin elinden aldı.
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