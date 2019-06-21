İstanbul Esenyurt'ta rehin tutulan 6 şahıs kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Esenyurt'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Polisin kurtardığı kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.
İSTANBUL Esenyurt'ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1'i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken polis diğer işbirlikçileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Edinilen bilgiye göre, bir evde rehin tutulan vatandaşlar ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldiler.
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Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
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Rehin tutulan şahısların bulunduğu evin kapısını çalan polis ekipleri bir cevap alamadı.
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