İstanbul Esenyurt'ta rehin tutulan 6 şahıs kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt'ta rehin tutulan 6 şahıs kurtarıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Polisin kurtardığı kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul Esenyurt'ta rehin tutulan 6 şahıs kurtarıldı - Sayfa 1

İSTANBUL Esenyurt'ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1'i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken polis diğer işbirlikçileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul Esenyurt'ta rehin tutulan 6 şahıs kurtarıldı - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre, bir evde rehin tutulan vatandaşlar ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldiler.

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İstanbul Esenyurt'ta rehin tutulan 6 şahıs kurtarıldı - Sayfa 3

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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İstanbul Esenyurt'ta rehin tutulan 6 şahıs kurtarıldı - Sayfa 4

Rehin tutulan şahısların bulunduğu evin kapısını çalan polis ekipleri bir cevap alamadı.

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