İstanbul Esenyurt'ta korkunç olay! Kanlı elleriyle duvara vurup yardım istedi

Kanlı elleriyle yardım istedi

Olay yaşandığı anda markette bulunan ve yaşananlara şahit olan bir vatandaş o anları, "Ben sabah alışveriş yapmak için markete gitmiştim. O anda bir ağabey geldi bakkala saat 07.30 civarı sabah. Bakkal arkadaşa 'Telefonu verir misin?' dedi ama elleri kanlıydı. Telefonu aldı 155'i aradı. 'Ben cinayet işledim' dedi, bizim yanımızda. Kadını sekiz yerinden bıçakladığını ve polise acil gelmelerini söyledi. Kendisi de burada yanımızda bekledi. O anda kadını gördük, camdan sarktı. Camdan sarkınca eliyle duvara vurdu 'Kurtarın beni' dedi. Ama eli kanlar içindeydi" şeklinde anlattı.