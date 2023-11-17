Kimyasal madde deposu alev alev yandı! Patlamaların olduğu yargın 3 saatte kontrol altına alındı
İSTANBUL Esenyurt'ta kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Depodan zaman zaman patlama sesleri gelirken, yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Esenyurt'ta kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'taki bir iş yerinin, kimyasal maddelerin konulduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanın oluştuğu yangında, alevler depoyu sardı. Yangın sırasında depodaki kimyasal maddelerden kaynaklı ufak çaplı patlamalar da yaşandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bölgeye çok sayıda ilçeden de takviye ekip ve su tankı yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 3 buçuk saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'ta olay yerinde incelemelerde bulundu.