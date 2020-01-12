İstanbul Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
İSTANBUL Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 31 yaşındaki Nurettin İnal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda kovana rastlandı. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İSTANBUL Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda 06.30 sıralarında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı kavga çıktı.
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Kavgada 31 yaşındaki Nurettin İnal, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
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Ağır yaralanan İnal, araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.
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Nurettin İnal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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