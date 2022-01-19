İstanbul Esenyurt'ta acil serviste bıçaklı saldırgan dehşeti

Hastanede bıçakla tehditler savurdu

Elinde bıçak olan Ali Rıza B. hastaneye girdi ve kavga ettiği kişilerin nerede olduğunu sordu. Hastane çalışanlarının ısrarına rağmen yaralının içeride olmadığına ikna olmayan Ali Rıza B. hem hastaları hem de hastane personellerine bıçakla tehditler savurdu.