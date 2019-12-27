İstanbul Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar
İSTANBUL Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin 2 nolu tarihi balıkçının dava talebi reddedildi. Kararın ardından tüm balıkçı teknelerine tahliye yolu açıldı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti.
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İBB’nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB’ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı.
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Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti.
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İdare mahkemesi İBB’nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.
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