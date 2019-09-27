İstanbul depremini bilmişti! Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan uyarı
Deprem ile ilgili yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Hollandalı deprem kahini Frank Hoogerbeets, İstanbul ile ilgili korkutan bir uyarıda bulundu.
Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'Deprem Kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.
Salı günü yaşanan 4.7 ve bugün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından Frank Hoogerbeets'in sözleri bir kez daha gündeme geldi.
7 büyüklüğünde deprem olursak kimse şaşırmasın
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7'lik depremin ardından Hoogerbeets "Depremin olduğu o bölgede yüksek sismik faaliyet bekliyorum. Bana göre önümüzdeki 3 ay çok önemli Bu üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın. Tam yerini söylemek imkansız ama Silivri'ye çok uzak olmayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Uyarı niteliğinde
Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde" dedi.