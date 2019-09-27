İstanbul depremini bilmişti! Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan uyarı

7 büyüklüğünde deprem olursak kimse şaşırmasın

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7'lik depremin ardından Hoogerbeets "Depremin olduğu o bölgede yüksek sismik faaliyet bekliyorum. Bana göre önümüzdeki 3 ay çok önemli Bu üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın. Tam yerini söylemek imkansız ama Silivri'ye çok uzak olmayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.