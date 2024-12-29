İstanbul da listede! Yeni yılla birlikte dondurucu kar geliyor bu illere uyarı
Meteoroloji ve AKOM, yeni yıl öncesi Türkiye'nin soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu. İstanbul ve birçok ilde dondurucu soğuklar ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle birçok bölgede yağış ve soğuk hava şartları kendini hissettiriyor. Yerel kuvvetli yağış uyarılarıyla birlikte vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
MARMARA VE İSTANBUL’DA POYRAZ HAKİM
Marmara Bölgesi’nin güney ve doğusunda yağış beklenirken, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde de yağmur etkili olacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği belirtiliyor. İstanbul’da ise aralıklarla devam edecek yağmur ve kuzeyden esen poyrazın, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. İBB AKOM’dan yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın gün boyunca etkili olacağı vurgulandı.
EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİNDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLAR
Ege Bölgesi’nde Muğla’nın doğu ilçelerinde ve Akdeniz Bölgesi’nde Antalya, Mersin ve Adana’nın batısında yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak şeklinde görülecek yağışlar, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Vatandaşlara, özellikle Muğla ve Antalya için yapılan sarı kodlu uyarılar doğrultusunda tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma, don olayları ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Erzurum, Kars ve Van gibi şehirlerde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güneydoğu Anadolu’da ise Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa’nın batısında yağmur görülecek.