İstanbul da listede! Yeni yılla birlikte dondurucu kar geliyor bu illere uyarı

MARMARA VE İSTANBUL’DA POYRAZ HAKİM

Marmara Bölgesi’nin güney ve doğusunda yağış beklenirken, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde de yağmur etkili olacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği belirtiliyor. İstanbul’da ise aralıklarla devam edecek yağmur ve kuzeyden esen poyrazın, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. İBB AKOM’dan yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın gün boyunca etkili olacağı vurgulandı.