İstanbul da kırmızı listede, kar bastıracak! Orhan Şen tarihi duyurdu, geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla ve Antalya için çok kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısında bulundu. Şen, yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını, gece saatlerinde ise bölgeyi terk edeceğini belirtti.