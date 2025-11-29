İstanbul da kırmızı listede, kar bastıracak! Orhan Şen tarihi duyurdu, geliyor
Prof. Dr. Orhan Şen, bugün Muğla ve Antalya'nın batısında başlayıp tüm ili etkisi altına alacak şiddetli yağışlara karşı uyardı. Aralık ayında ise sıcaklıklar düşüyor, doğuya kar geliyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla ve Antalya için çok kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısında bulundu. Şen, yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını, gece saatlerinde ise bölgeyi terk edeceğini belirtti.
Prof. Dr. Şen’in açıklamasına göre bugün Muğla’nın kıyı ilçeleri ile Antalya’nın batı ilçelerinde başlayacak yağışlar öğlen saatlerinde kuvvetlenecek. Akşam saatlerinde doğu ilçelerine doğru ilerleyecek sistem, gece saatlerinde Antalya’yı terk edecek.
Şen, beklenen yağış miktarının 60–80 kg/m² seviyesinde olduğunu aktararak, dolu, denizde hortum ve karaya ulaşma ihtimali olan hortumların görülebileceğini belirtti. Uzman, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı özellikle seracılar ve bölge halkının tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
SICAKLIKLAR TÜM YURTTA DÜŞÜYOR
Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte sıcaklıkların Türkiye genelinde düşeceğini bildiren Şen, bu düşüşün batıda mevsim normallerine, doğuda ise normallerin bir miktar altına inebileceğini ifade etti.