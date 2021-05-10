İstanbul çevresinde kamp alanları! İşte 8 harika kamp alanı!
Doğayla iç içe, sessiz sakin bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi kamp yapmak oluyor. İstanbul'a yakın en uygun 8 kamp noktasını sizler için paylaştık.
Tatil yapmak birçoğumuz için deniz, kum, güneş anlamına gelse de doğa turizmi de son dönemde oldukça revaçta. Şehrin gürültüsünden uzakta, izole ve doğayla iç içe bir tatil yapmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız 8 harika kamp alanına bir göz atın!
1-İğneada longozu
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, Kıyıköy'de yer alan bir tabiat harikası İğneada Longozu. Dünyada az sayıda bulunan doğal oluşumlardan biri olan İğneada Longozu, yeşillikler içerisinde ruhunuzu yenileyebileceğiniz bir yer. İstanbul'un kalabalığından, trafiğinden ve gürültüsünden kaçmak istediğinizde, bir hafta sonu kamp için İğneada Longozu'nun huzur dolu ortamını tercih edebilirsiniz.
2-Acarlar longozu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yer alan Acarlar Longozu, dünyanın en büyük ikinci longozu olma özelliği taşıyor. Cennetten bir parça misali olan Acarlar Longozu'nun muhteşem bir tabiatı var. Yorulan ruhunuzu ve bedeninizi tazelemek için 2 ya da 3 günlüğüne bu tabiat harikasının ortasında çadırınızı kurabilirsiniz. Yeşilin bin bir tonu, bol oksijenli havası ve çeşit çeşit hayvanlarıyla Acarlar Longozu, doğanın içerisinde keyifli zamanlar vadediyor sizlere.
3-Uçmakdere
Ülkemizdeki en lezzetli üzümlerin yetiştiği yer olarak biliniyor Uçmakdere köyü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan bu şahane köyde, çok az sayıda ev ve anıt ağaç yer alıyor. Aracınızla giderken görecekseniz ki, muhteşem bir manzara da sizinle birlikte yol alıyor. Bir tarafınızda sarp kayalıklar, diğer tarafınızda ise uçsuz bucaksız masmavi bir deniz. Yolun sonunda bulunan koyda, ağaçların altında çadır kurmaya elverişli pek çok alan yer alıyor. Baharın verdiği enerjinin en saf halini bu cennet köşesinde yaşayabilirsiniz.