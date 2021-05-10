İstanbul çevresinde kamp alanları! İşte 8 harika kamp alanı!

3-Uçmakdere

Ülkemizdeki en lezzetli üzümlerin yetiştiği yer olarak biliniyor Uçmakdere köyü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan bu şahane köyde, çok az sayıda ev ve anıt ağaç yer alıyor. Aracınızla giderken görecekseniz ki, muhteşem bir manzara da sizinle birlikte yol alıyor. Bir tarafınızda sarp kayalıklar, diğer tarafınızda ise uçsuz bucaksız masmavi bir deniz. Yolun sonunda bulunan koyda, ağaçların altında çadır kurmaya elverişli pek çok alan yer alıyor. Baharın verdiği enerjinin en saf halini bu cennet köşesinde yaşayabilirsiniz.