İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 19 araç birbirine girdi
İSTANBUL Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 19 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yolda trafik aksaklığı yaşandı.
Kaza, İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.
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İddiaya göre yolda oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
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Aynı yol üzerinde farklı yerlerde meydana gelen kazalarda 19 araç maddi hasar aldı.
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3 sürücü hafif yaralanırken 6 sürücü de kazayı sıyrıklarla atlattı.
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