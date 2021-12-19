İstanbul Çatalca'da babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar

"Gençler terlemeden para kazanmak istiyorlar"

Sürecin 15 gün sürdüğünü söyleyen Servi, "Daha sonra tüccarlar gelip bizden alıyorlar. Sonra bu kömürler sizlere ulaşıyor. En iyi, dayanıklı Ormanlı kömürü meşhurdur ve pirinci de meşhurdur. Biz geçimimizi hem çiftçilikten hem de mangal kömüründen kazanıyoruz yarı yarıya. Ben zorlanmıyorum. Bir tek bacaklarımda kireçlenme var. Seve seve yapıyorum yani. Gençler çok nazik, terlemeden para kazanmak istiyorlar. Bak ben terliyim şimdi ama onlar terlemeden para kazanmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.