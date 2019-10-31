İstanbul Çapa Tıp'tan ambulans çalan bakın kim çıktı
İSTANBUL Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalınması şaşkınlık yaratmıştı, bakın ambulans nerede bulundu ve kim çalmış.
İSTANBUL Fatih’te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde önceki gece meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda görüldüğüne yönelik ihbar aldı.
Vatandaş ihbarını değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve özel harekat ekipleri ormanlık alanda yaptıkları çalışmalarda ambulansı buldu.
Ambulans çevresinde birisinin olduğunu gören polis ekipleri şahsı durdurmak için havaya 3 el ateş açtı. Olaya ilişkin Emre Ç. (34) isimli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli ormanlık alandan çıkartılarak polis aracına bindirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.