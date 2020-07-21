İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dolmuşçuların 'Taksi plakası' eylemi!
KADIKÖY'den Saraçhane'deki İBB binasına dolmuşlarıyla yola çıkan onlarca şoför, taleplerinin üst komisyonda gündeme gelmediği gerekçesiyle eylemde bulundu.
İBB binasında polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde şoförlerin hem son zamanlarda yolcu sayısındaki azalma nedeniyle hem de dolmuş plakalarının taksi plakasına çevrilmesi isteğiyle eylem yaptığı iddia edildi.
İstanbul’da faaliyet gösteren yüzlerce taksi dolmuş şoförü, şikayet ve taleplerinin İBB komisyonlarında gündeme gelmediği iddiasıyla bir araya geldi. Alt komisyonlarda onaylanan şikayet ve taleplerinin üst komisyonlarda görüşülmediğini belirten taksi dolmuşçular, Kadıköy’de bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.
Taksi dolmuşçuları, taleplerinin yerine getirilmemesinden ötürü mağduriyet yaşadıklarını, kazanç sağlayamadıkları için araçlarının evlerinin önünde yattıklarını belirtti. Taksi dolmuş şoförleri, Kadıköy’den yola çıkarak araçlarını Saraçhane’deki İBB binasının önüne bırakmak üzere yola çıktı.
İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkanı Serdar Altunışık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Aylardan beri Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım müdürlüğündeki taleplerimiz gündemle gelmiyor. Alt komisyonlarda defalarca onaylanmasına rağmen üst komisyonlarda onaylanmasına müsaade etmiyorlar. Bu konudan dolayı esnafımızın mağduriyeti var. Artık kazanç sağlayamıyorlar. "