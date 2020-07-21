İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dolmuşçuların 'Taksi plakası' eylemi!

İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkanı Serdar Altunışık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aylardan beri Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım müdürlüğündeki taleplerimiz gündemle gelmiyor. Alt komisyonlarda defalarca onaylanmasına rağmen üst komisyonlarda onaylanmasına müsaade etmiyorlar. Bu konudan dolayı esnafımızın mağduriyeti var. Artık kazanç sağlayamıyorlar. "