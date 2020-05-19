İstanbul Boğazı'ndaki 19 Mayıs kutlamaları göz kamaştırdı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.
Tüm Türkiye'de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla saat 19.19'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyledi.
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Havanın kararmasıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.
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