İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! Rus ve Hollanda savaş gemileri boğaz girişinde karşı karşıya geldi

İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler yaşandı. Rus askeri römorkör 'Sergey Balk' ve 844 borda numaralı savaş gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girişi yaptı. Rus gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.