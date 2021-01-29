İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü ilk defa kış ayında görüldü

"Bu bir doğa olayıdır korkulacak bir şey yok"

Rüzgarın şiddeti ve yönüne göre bu tür durumların yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Toros, "Deniz içindeki mikroorganizmaların da bir yaşam döngüsü var. Belli mevsimlerde çoğalıyorlar, belli mevsimlerde azalıyorlar. Meteorolojik şartlara göre zaman zaman bu döngünün dışına çıkıldığını görüyoruz. Genel olarak İstanbul'da kışın turkuaz bir Boğaz'a ben de hiç rastlamamıştım. Onun için ender de olsa bu tür olaylar görülebilir. Genel anlamda doğal haliyle biz mavi görüyoruz çünkü daha çok kısa boylu dalga ışık yansıdığı için ve bizim gözümüz mavi renge daha duyarlı olduğu için biz denizleri mavi olarak görürüz. Özellikle iklim değişikliği kuraklık, sıcaklıklardaki anormallikler deniz ortamına da yansıdığını söyleyebiliyoruz. Karadeniz ve boğazlara yansıdığını söyleyebiliyoruz. Bu yansımanın bir ışığı olarak da boğazlarda turkuaz rengini görebiliyoruz. Bundan korkulacak bir şey yoktur. Bu bir doğal olaydır. Rüzgarın yönüne göre, güneşin durumuna göre birkaç gün içerisinde geçer" ifadelerini kullandı.