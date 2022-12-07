İstanbul Boğazı'nda inanılmaz tanker kuyruğu! Gerçek sebep 60 dolar sınırı değil deniyor
İSTANBUL boğazı petrol tankeriylele doldu taştı. Hepsi Rusya petrolü taşıyor ve gitmiyor. Sebebi AB ve G-7 ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolar fiyat sınırı getirmesi deniyor ama farklı iddialar da var. Türkiye, Boğaz'dan geçecek gemilere yeni sigorta teminatı istedi. Uygulama, Rus tankerlerinin Boğaz önünde bekletilmesi sonucunu doğururken, sorunun diğer yanını Suriye üzerine devam eden pazarlıkların oluşturduğu yolunda değerlendirmeler başladı.
Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne fiyat kısıtlaması getirmesinin ardından petrol tankerleri, İstanbul Boğazı açıklarında kuyruk oluşturdu. Günde milyonlarca varil petrol Rus limanlarından güneye, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden Akdeniz'e taşınıyor. G-7 ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolar fiyat sınırı kararı ardından Türkiye'nin Boğaz'dan geçen gemilere yeni sigorta teminatı getirmesi Ankara ile Moskova arasında yeni sıkıntıya yol açtı. Uygulama, Rus tankerlerinin Boğaz önünde bekletilmesi sonucunu doğururken, sorunun diğer yanını Suriye üzerine devam eden pazarlıkların oluşturduğu yolunda değerlendirmeler başladı bile.
Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya ekonomik yaptırımlar yapıyor. Bunun için de deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan uygulaması başlatıldı. Bu çerçevede Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına gidildi. Fiyat sınırlaması kararı İstanbul Boğazı’nda tanker yoğunluğuna neden oldu. Tankerler, İstanbul Boğazı açıklarında kuyruk oluşturdu. Öte yandan Türk makamlarının önlem için, sigorta şirketlerinden boğazlardan geçen gemilerin tamamen sigortalı olduğu yönünde belge istediği ifade edildi. Önceki gün yürürlüğü giren AB yaptırımlarına göre, Rus ham petrolü yükleyen tankerlerin tavan fiyat uygulamasına uymadıkları sürece AB denizcilik sigortasına erişimleri de yasaklanmıştı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın bir yansıması olarak tüm dünyayı etkisi altına alan enerji krizinde, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararı yeni bir çatlağın da kapılarını açtı. İngiliz haber ajansı Reuters'da yer alan habere göre, Karadeniz üzerinden Akdeniz'e geçmek isteyen 20 Rus petrol tankeri İstanbul boğazında "trafiğe takılmıştı."
Savaşın başından bu yana Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını uygulamaktan yana olmadığını her fırsatta dile getiren Türkiye'nin, G7 ülkelerinin kararı ardından tankerlerin Boğaz'dan geçişine izin vermemesi ise soru işareti yarattı. Ankara'nın Moskova'ya yönelik böyle bir zorluk çıkarması akıllara Suriye konusu üzerindeki Tel Rıfat ve Kobani anlaşmazlıklarını getirdi.