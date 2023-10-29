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İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet Bayramı'na özel muhteşem havai fişek gösterisi

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İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet Bayramı'na özel muhteşem havai fişek gösterisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İstanbul Boğazı'nda göz alıcı bir havai fişek gösterisi düzenlendi.

İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet Bayramı'na özel muhteşem havai fişek gösterisi

İstanbul’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlendi.

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İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet Bayramı'na özel muhteşem havai fişek gösterisi

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı çevresindeki sahillere vatandaşlar akın etti.

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İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet Bayramı'na özel muhteşem havai fişek gösterisi

Türk Donanması’nın İstanbul Boğazı’ndan geçmesinin ardından havai fişek ve drone gösterisi düzenlendi.

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İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet Bayramı'na özel muhteşem havai fişek gösterisi

Gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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