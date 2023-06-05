İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi havadan böyle korunuyor! Harika görüntüler
Türkiye Çevre Ajansı adına Marmara Denizi'nde yapılan denetim uçuşlarıyla hem su üzerinde hem de karada kirlilik kaynakları tespit ediliyor.
Marmara'da kirliliğin önlenmesi amacıyla deniz uçağıyla denetimler yapılıyor, kirliliğe sebebiyet veren deniz araçlarına ceza uygulanıyor.
İzmit Körfezi'nde 2007 yılından bu yana hem deniz üzerinde hem de karadan oluşabilecek kirliliklerle ilgili uçakla denetim yapılıyor. Uçuşlarda hem su üzerinde hem de karada kirlilik kaynakları tespit ediliyor.
Havadan geniş bir alanın kontrolünü sağlayan uçak, deniz kirliliğiyle mücadele çerçevesinde yetkilendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) adına ocak ayından bu yana Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da denetim uçuşuna başladı.
Deniz üzerinden de kalkış yapabilen ve şimdiye kadar TÜÇA adına 80 saatlik denetim uçuşu gerçekleştiren uçaktaki görevliler, kirliliği merkeze anlık olarak bildirirken, denizi kirleten gemilere ekiplerce anında müdahale edilmesini sağlıyor.