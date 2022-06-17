İstanbul Boğaz'ı renk değiştirdi! Turkuaza bürünen boğazda eşsiz manzaralar oluştu
İSTANBUL Boğazı renk değiştirerek turkuaz renge büründü. Boğazda eşsiz güzellikte manzaralar oluşurken, renk değişimine planktonların neden olduğu belirtiliyor.
İstanbul Boğazı’nın turkuaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.
İstanbul Boğazı'nın turkuaza dönmesi nedeniyle vatandaşlar gelerek manzaranın tadını çıkarttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte boğazın havadan görüntülenen eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün birlikte gökyüzünden görüntülendiği manzarada ise boğazın kilometrelerce uzunluğu gökyüzünün rengi ile birlikte bir tabloyu anımsatıyor.
Dönem dönem İstanbul Boğazı'nda bu tür görüntüler yaşanıyor. Uzmanlar turkuaz rengin planktonlar nedeniyle oluştuğunu belirtiyor.