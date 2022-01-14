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İstanbul Boğazı fırtınadan sonra güneşli havayı gördü deniz turkuaz oldu

İstanbul Boğazı fırtınadan sonra güneşli havayı gördü deniz turkuaz oldu

İstanbul Boğazı haftalar süren fırtınalı, puslu, hafif karlı havadan sonra güneşli günleri gördü denizin rengi değişti.

İstanbul Boğazı fırtınadan sonra güneşli havayı gördü deniz turkuaz oldu

Etkili olan şiddetli rüzgar ve kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'nın rengi değişti. Turkuaz rengiyle muhteşem bir manzara oluşturan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

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İstanbul Boğazı fırtınadan sonra güneşli havayı gördü deniz turkuaz oldu

Marmara Bölgesi’nde günlerdir süren şiddetli rüzgar, yağmur ve Kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'nın rengi değişti.

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İstanbul Boğazı fırtınadan sonra güneşli havayı gördü deniz turkuaz oldu

Turkuazrenge bürünen boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

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İstanbul Boğazı fırtınadan sonra güneşli havayı gördü deniz turkuaz oldu

İstanbullular ise o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi. Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı drone ile de havadan görüntülendi.

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