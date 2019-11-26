İstanbul Beyoğlu’nda motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı
İSTANBUL Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İSTANBUL Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UV 4229 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yeminli mali müşavir Nedim Ş.'ye (60) çarptı.
16
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Nedim Ş., yaralandı.
26
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
36
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Nedim Ş.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
46