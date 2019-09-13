İstanbul Beyoğlu'nda 2 İngiliz otelde ölü bulundu
İSTANBUL Beyoğlu'ndaki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist kaldıkları odada ölü olarak bulundu. Vücutlarında herhangi kesik ve yara izlerine rastlanılamayan turistlerin cesetlerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
İSTANBUL Beyoğlu’nda bir otel odasında İngiliz uyruklu biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Olayın uyuşturucu ve alkol kaynaklı olabileceği değerlendirilirken polis detaylı inceleme başlattı.
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Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Kumbaracı yokuşunda bir apart otelde meydana geldi.
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İddiaya göre, tatil için Türkiye'ye gelen İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ve Halina Paula De S. (59) bir süre önce otele yerleşti.
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İstanbul'u dolaşan ikili en son 11 Eylül'de otel odasına girdi.
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