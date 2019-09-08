İstanbul Beylikdüzü'ndeki yangında 650 kümes hayvanı öldü
İSTANBUL Beylikdüzü Gürpınar sahilinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir ahıra sirayet ederek 650 kümes hayvanının yanarak ölmesine neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İSTANBUL Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
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Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
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Alanın içerisinde bulunan bir ahır da tutuşunca içerisinde bulunan 650 kümes hayvanı yanarak öldü.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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