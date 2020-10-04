İstanbul Beylikdüzü'nde sevgililerin sahili seyretme macerası kötü bitti!

Timuçin Sarı, 34 CVM 608 plakalı otomobili kiraladıktan sonra yanına kız arkadaşını alarak geçen hafta öğle saatlerinde Beylikdüzü'ndeki Gürpınar sahilini gören Dalyan Caddesi yakınlarındaki toprak bir tepede park edip birlikte manzarayı seyretmeye başladı. Bu saatlerde İstanbul'un önemli bölümünü etkileyen yağışlı havanın etkisi ile otomobilin bulunduğu toprak alan balçığa döndü. Timuçin Sarı, otomobilini bir türlü çamurda hareket ettiremeyince araç bölgede mahsur kaldı.