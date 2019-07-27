İstanbul Beylikdüzü'nde pompalı tüfekli sopalı kavga
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Beylikdüzü'nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
İSTANBUL Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana gelen olayda; önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet K., İhsan K., Ercan K., Ednan K., ile Semih O., Salih O., Ozan Ş. karşılaştı.
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İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü.
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Kavgada Ozan Ş., karşı taraftan Ercan K. ve Ednan K.'yı bıçakla yaraladı.
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Salih O. ise yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
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