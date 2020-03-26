İstanbul Beykoz'da "Koronavirüs mezarlığı" oluşturuldu definler sürüyor
KORONAVİRÜS salgınında hayatını kaybedenlerin defni için Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı belirlendi. Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek isyan etti. Bir mahalleli yeni açılan mezarlığa iki günde 24 cenaze defnedildiğini söyledi.
Bilim Kurulu ve Diyanet'in tavsiye ve kararları doğrultusunda, İstanbul'da Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler buralara gömülmeye başlandı. Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı'na da definler yapıldı. Mahalleli isyan etti. Mezarlara tepki gösteren vatandaş, “İki gün önce burada gömüler yapılmaya başlandı. İki gün önce 14, dün 10 tane. Şu anda da açık mezarlar var. Burası merkezi bir yer" dedi.
Koronavirüsten vefat edenlerin defnedildiği Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Mahalleliler, şehre bu kadar yakın mezarlık yapılmasına ve kendilerine hiçbir şey sorulmamasına tepki gösterdiler.
Vatandaşlar mezarlıklarda yapılan defin işlemlerinin ardından eldiven, maske gibi malzemelerin yerlere atıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Ayrıca alanda bazı ağaçların köklerinden koparıldığı da görüldü.
Mezarlara tepki gösteren vatandaş, “İki gün önce burada gömüler yapılmaya başlandı. İki gün önce 14, dün 10 tane. Şu anda da açık mezarlar var. Burası merkezi bir yer. 500 metre ilerimizde özel kolej var. Ana cadde, mahallenin içi burası” dedi.