İstanbul beyaz gelinliği giydi! Kar yağışının keyfini çocuklar çıkardı
Karı heyecanla bekleyen İstanbul, tam anlamıyla beyaz gelinliği giydi. Birçok ilçede kar yağışı etkili oldu. Yağışların gece saatlerinde etkisini arttırabileceği kaydedildi. İşte İstanbul'dan yansıyan kar manzaraları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) akşam saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli kar yağışına karşı uyarırken, yağışın çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura döneceği, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte kuvvetli yağış şeklinde devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
İstanbul’un yüksek kesimlerine gün içerisinde yağan kar akşam saatlerinde Taksim’de de etkili oldu. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor.
Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte beyaza bürünen Sultangazi havadan görüntülendi.