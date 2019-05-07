İstanbul Beşiktaş'ta Afgan işçi feci şekilde hayatını kaybetti
İSTANBUL Beşiktaş'ta bir inşaatın temelinde bulunan taşı spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, makinenin başındaki diskin çıkması sonucu kasığından yaralandı. Kasığındaki atar damarı kesilmesi sonucu aşırı kan kaybeden Afgan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
İSTANBUL Beşiktaş’ta bir inşaatın temel çalışmaları sırasında kontrolden çıkan taş kesme makinesi Afgan işçinin feci şekilde ölümüne neden oldu.
Beşiktaş Bebek Mahallesinde meydana gelen olayda; Afganistan uyruklu işçi, Ayaz Bostanı Sokak üzerinde bulunan inşaatın temelinde çalışmaya başladı. Temelde bulunan taşları taş kesme makinesiyle kırmaya çalışan işçi bir anlığına makinenin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan makine işçinin sağ bacağındaki atar damarı parçaladı.
Kanlar içinde yere yığılan işçiyi gören çalışma arkadaşı durumu hemen çevredeki vatandaşlara bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Afgan işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı.